2022 Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810617
104810617 | Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104810617 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 210 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 210 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 495,26312
Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 529,30247
Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 1817
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810617
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 495,26312
Tavan Puan: 529,30247
Başarı Sıralaması: 1817
Kontenjan 2021 – 2022 : 210
Yerleşen 2021 – 2022: 210
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 535,94131
Tavan Puan: 551,14286
Başarı Sıralaması: 1600
Kontenjan 2020: 210+6
Yerleşen 2020: 216
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 526,44195
Tavan Puan: 547,59957
Başarı Sıralaması : 1509
Kontenjan 2019 : 200+5
Yerleşen 2019 : 205
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 525,86598
Tavan Puan: 546,61933
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 1440
Kontenjan 2018 : 210+6
Yerleşen 2018 : 216
Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.