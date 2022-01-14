2022 Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810617

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104810617 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 210 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 210 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 495,26312

Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 529,30247

Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 1817

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810617

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 495,26312

Tavan Puan: 529,30247

Başarı Sıralaması: 1817

Kontenjan 2021 – 2022 : 210

Yerleşen 2021 – 2022: 210

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 535,94131

Tavan Puan: 551,14286

Başarı Sıralaması: 1600

Kontenjan 2020: 210+6

Yerleşen 2020: 216

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 526,44195

Tavan Puan: 547,59957

Başarı Sıralaması : 1509

Kontenjan 2019 : 200+5

Yerleşen 2019 : 205

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 525,86598

Tavan Puan: 546,61933

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 1440

Kontenjan 2018 : 210+6

Yerleşen 2018 : 216

Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.