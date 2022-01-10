2022 Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201910351

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 201910351 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi , Vakıf , Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 9 kişidir. 2021 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 279,71434

Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 381,13943

Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 205772

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201910351

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 279,71434

Tavan Puan: 381,13943

Başarı Sıralaması: 205772

Kontenjan 2021 – 2022 : 9

Yerleşen 2021 – 2022: 9

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,52929

Tavan Puan: 336,03362

Başarı Sıralaması: 205038

Kontenjan 2020: 8+0

Yerleşen 2020: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 287,95584

Tavan Puan: 300,45488

Başarı Sıralaması : 216611

Kontenjan 2019 : 5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,05022

Tavan Puan: 272,38234

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 232000

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.