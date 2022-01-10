2022 Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201910351
201910351 | Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 201910351 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Haliç Üniversitesi , Vakıf , Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 9 kişidir. 2021 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 279,71434
Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 381,13943
Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 205772
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201910351
ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 279,71434
Tavan Puan: 381,13943
Başarı Sıralaması: 205772
Kontenjan 2021 – 2022 : 9
Yerleşen 2021 – 2022: 9
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 322,52929
Tavan Puan: 336,03362
Başarı Sıralaması: 205038
Kontenjan 2020: 8+0
Yerleşen 2020: 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 287,95584
Tavan Puan: 300,45488
Başarı Sıralaması : 216611
Kontenjan 2019 : 5+0
Yerleşen 2019 : 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 267,05022
Tavan Puan: 272,38234
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 232000
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.