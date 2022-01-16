2022 Haliç Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201911094
201911094 | Haliç Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 201911094 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Haliç Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Haliç Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.
Haliç Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 441,09548
Haliç Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 449,89733
Haliç Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 16011
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201911094
ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 441,09548
Tavan Puan: 449,89733
Başarı Sıralaması: 16011
Kontenjan 2021 – 2022 : 15
Yerleşen 2021 – 2022: 15
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 501,95273
Tavan Puan: 512,84065
Başarı Sıralaması: 14515
Kontenjan 2020: 14+0
Yerleşen 2020: 14
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 487,62874
Tavan Puan: 492,57966
Başarı Sıralaması : 11207
Kontenjan 2019 : 8+0
Yerleşen 2019 : 8
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 480,7697
Tavan Puan: 493,18103
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 11600
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
Haliç Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Haliç Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.