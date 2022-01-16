2022 Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105010164
105010164 | Harran Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105010164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Harran Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 150 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 150 kişi yerleşmiştir.
Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 431,6937
Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 475,66339
Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 21043
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105010164
ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Şanlıurfa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 431,6937
Tavan Puan: 475,66339
Başarı Sıralaması: 21043
Kontenjan 2021 – 2022 : 150
Yerleşen 2021 – 2022: 150
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 492,80319
Tavan Puan: 520,69510
Başarı Sıralaması: 20424
Kontenjan 2020: 150+4
Yerleşen 2020: 154
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 470,5396
Tavan Puan: 497,96381
Başarı Sıralaması : 18735
Kontenjan 2019 : 140+4
Yerleşen 2019 : 144
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 463,55689
Tavan Puan: 524,36739
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 18200
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
Harran Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Harran Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.