2022 Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105010164

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105010164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 150 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 150 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 431,6937

Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 475,66339

Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 21043

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105010164

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 431,6937

Tavan Puan: 475,66339

Başarı Sıralaması: 21043

Kontenjan 2021 – 2022 : 150

Yerleşen 2021 – 2022: 150

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 492,80319

Tavan Puan: 520,69510

Başarı Sıralaması: 20424

Kontenjan 2020: 150+4

Yerleşen 2020: 154

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 470,5396

Tavan Puan: 497,96381

Başarı Sıralaması : 18735

Kontenjan 2019 : 140+4

Yerleşen 2019 : 144

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 463,55689

Tavan Puan: 524,36739

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 18200

Kontenjan 2018 : 120+3

Yerleşen 2018 : 123

Harran Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Harran Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.