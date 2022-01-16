2022 Hitit Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105110136

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105110136 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 110 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 110 kişi yerleşmiştir.

Hitit Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 429,87013

Hitit Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 445,09212

Hitit Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 22161

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105110136

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 429,87013

Tavan Puan: 445,09212

Başarı Sıralaması: 22161

Kontenjan 2021 – 2022 : 110

Yerleşen 2021 – 2022: 110

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 492,68103

Tavan Puan: 523,22022

Başarı Sıralaması: 20515

Kontenjan 2020: 110+3

Yerleşen 2020: 113

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 470,28833

Tavan Puan: 484,77525

Başarı Sıralaması : 18853

Kontenjan 2019 : 90+3

Yerleşen 2019 : 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 463,56285

Tavan Puan: 484,57902

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 18200

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

Hitit Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hitit Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.