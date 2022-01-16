2022 İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105310567
105310567 | İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105310567 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 165 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 165 kişi yerleşmiştir.
İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 446,45451
İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 492,84517
İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 13503
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105310567
ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 446,45451
Tavan Puan: 492,84517
Başarı Sıralaması: 13503
Kontenjan 2021 – 2022 : 165
Yerleşen 2021 – 2022: 165
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 503,57282
Tavan Puan: 5
Başarı Sıralaması: 13554
Kontenjan 2020: 165+5
Yerleşen 2020: 170
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 483,56065
Tavan Puan: 524,00997
Başarı Sıralaması : 12804
Kontenjan 2019 : 165+5
Yerleşen 2019 : 170
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 478,54158
Tavan Puan: 519,89357
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 12300
Kontenjan 2018 : 165+5
Yerleşen 2018 : 170
İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.