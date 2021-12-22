2022 İstanbul Ayvansaray Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 205090035
205090035 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205090035 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 366,57577
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 371,88597
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 74109
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205090035
ÜNİVERSİTE: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 366,57577
Tavan Puan: 371,88597
Başarı Sıralaması: 74109
Kontenjan 2021 – 2022 : 5
Yerleşen 2021 – 2022: 5
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 420,89375
Tavan Puan: 435,87862
Başarı Sıralaması: 80005
Kontenjan 2020: 5+0
Yerleşen 2020: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 387,64578
Tavan Puan: 390,05687
Başarı Sıralaması : 74746
Kontenjan 2019 : 2+0
Yerleşen 2019 : 2
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 359,51306
Tavan Puan: 371,64300
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 83000
Kontenjan 2018 : 2+0
Yerleşen 2018 : 2
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.