2022 İstanbul Ayvansaray Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 205090035

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205090035 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 366,57577

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 371,88597

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 74109

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205090035

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 366,57577

Tavan Puan: 371,88597

Başarı Sıralaması: 74109

Kontenjan 2021 – 2022 : 5

Yerleşen 2021 – 2022: 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 420,89375

Tavan Puan: 435,87862

Başarı Sıralaması: 80005

Kontenjan 2020: 5+0

Yerleşen 2020: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 387,64578

Tavan Puan: 390,05687

Başarı Sıralaması : 74746

Kontenjan 2019 : 2+0

Yerleşen 2019 : 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,51306

Tavan Puan: 371,64300

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 83000

Kontenjan 2018 : 2+0

Yerleşen 2018 : 2

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.