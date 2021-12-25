2022 İstanbul Bilgi Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202511174

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202511174 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 449,2195

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 471,32669

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 12287

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202511174

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 449,2195

Tavan Puan: 471,32669

Başarı Sıralaması: 12287

Kontenjan 2021 – 2022 : 11

Yerleşen 2021 – 2022: 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 501,1294

Tavan Puan: 508,83001

Başarı Sıralaması: 15002

Kontenjan 2020: 10+0

Yerleşen 2020: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 475,5474

Tavan Puan: 481,30000

Başarı Sıralaması : 16330

Kontenjan 2019 : 6+0

Yerleşen 2019 : 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 455,33446

Tavan Puan: 466,15297

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 21700

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.