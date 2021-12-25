2022 İstanbul Bilgi Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202511183

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202511183 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 65 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 348,82074

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 393,68047

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 93286

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202511183

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 348,82074

Tavan Puan: 393,68047

Başarı Sıralaması: 93286

Kontenjan 2021 – 2022 : 65

Yerleşen 2021 – 2022: 65

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,40123

Tavan Puan: 456,95329

Başarı Sıralaması: 93504

Kontenjan 2020: 56+0

Yerleşen 2020: 56

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 354,48161

Tavan Puan: 454,81226

Başarı Sıralaması : 106461

Kontenjan 2019 : 38+0

Yerleşen 2019 : 38

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,88713

Tavan Puan: 374,54647

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 124000

Kontenjan 2018 : 38+0

Yerleşen 2018 : 38

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.