2022 İstanbul Bilgi Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202511183
202511183 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202511183 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 65 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 348,82074
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 393,68047
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 93286
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202511183
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 348,82074
Tavan Puan: 393,68047
Başarı Sıralaması: 93286
Kontenjan 2021 – 2022 : 65
Yerleşen 2021 – 2022: 65
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 406,40123
Tavan Puan: 456,95329
Başarı Sıralaması: 93504
Kontenjan 2020: 56+0
Yerleşen 2020: 56
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 354,48161
Tavan Puan: 454,81226
Başarı Sıralaması : 106461
Kontenjan 2019 : 38+0
Yerleşen 2019 : 38
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 321,88713
Tavan Puan: 374,54647
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 124000
Kontenjan 2018 : 38+0
Yerleşen 2018 : 38
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.