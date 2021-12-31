2022 İstanbul Bilgi Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202511535
202511535 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202511535 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 416,56067
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 422,44163
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 30834
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202511535
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 416,56067
Tavan Puan: 422,44163
Başarı Sıralaması: 30834
Kontenjan 2021 – 2022 : 11
Yerleşen 2021 – 2022: 11
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 484,01072
Tavan Puan: 496,96984
Başarı Sıralaması: 26748
Kontenjan 2020: 10+0
Yerleşen 2020: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 456,21036
Tavan Puan: 468,15327
Başarı Sıralaması : 26597
Kontenjan 2019 : 6+0
Yerleşen 2019 : 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 442,12094
Tavan Puan: 455,24661
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 28100
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.