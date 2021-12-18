2022 İstanbul Bilgi Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 202511253
202511253 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202511253 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 3 kişidir. 2021 yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 370,22885
İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 389,09116
İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 70363
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202511253
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 370,22885
Tavan Puan: 389,09116
Başarı Sıralaması: 70363
Kontenjan 2021 – 2022 : 3
Yerleşen 2021 – 2022: 3
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 423,46188
Tavan Puan: 446,48190
Başarı Sıralaması: 77712
Kontenjan 2020: 7+0
Yerleşen 2020: 7
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 400,4031
Tavan Puan: 422,96307
Başarı Sıralaması : 64384
Kontenjan 2019 : 4+0
Yerleşen 2019 : 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 402,00758
Tavan Puan: 415,99578
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 50900
Kontenjan 2018 : 4+0
Yerleşen 2018 : 4
İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.