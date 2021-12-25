2022 İstanbul Bilgi Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202512127

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202512127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Mekatronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 9 kişidir. 2021 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 401,12855

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 408,68741

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 42583

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202512127

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 401,12855

Tavan Puan: 408,68741

Başarı Sıralaması: 42583

Kontenjan 2021 – 2022 : 9

Yerleşen 2021 – 2022: 9

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 463,62048

Tavan Puan: 478,11268

Başarı Sıralaması: 42940

Kontenjan 2020: 7+0

Yerleşen 2020: 7

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 436,58472

Tavan Puan: 443,66872

Başarı Sıralaması : 38559

Kontenjan 2019 : 4+0

Yerleşen 2019 : 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 417,59202

Tavan Puan: 424,37849

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 41300

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.