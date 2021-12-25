2022 İstanbul Gedik Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201710653

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201710653 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi , Vakıf , Mekatronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 3 kişidir. 2021 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 337,08335

İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 351,09359

İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 107386

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201710653

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 337,08335

Tavan Puan: 351,09359

Başarı Sıralaması: 107386

Kontenjan 2021 – 2022 : 3

Yerleşen 2021 – 2022: 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 384,53048

Tavan Puan: 404,20192

Başarı Sıralaması: 115698

Kontenjan 2020: 4+0

Yerleşen 2020: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 343,97252

Tavan Puan: 367,93278

Başarı Sıralaması : 118455

Kontenjan 2019 : 3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303,21984

Tavan Puan: 349,17307

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 152000

Kontenjan 2018 : 20+0

Yerleşen 2018 : 20

İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.