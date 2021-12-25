2022 İstanbul Gedik Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201710653
201710653 | İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201710653 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gedik Üniversitesi , Vakıf , Mekatronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 3 kişidir. 2021 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 337,08335
İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 351,09359
İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 107386
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201710653
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 337,08335
Tavan Puan: 351,09359
Başarı Sıralaması: 107386
Kontenjan 2021 – 2022 : 3
Yerleşen 2021 – 2022: 3
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 384,53048
Tavan Puan: 404,20192
Başarı Sıralaması: 115698
Kontenjan 2020: 4+0
Yerleşen 2020: 4
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 343,97252
Tavan Puan: 367,93278
Başarı Sıralaması : 118455
Kontenjan 2019 : 3+0
Yerleşen 2019 : 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 303,21984
Tavan Puan: 349,17307
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 152000
Kontenjan 2018 : 20+0
Yerleşen 2018 : 20
İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.