2022 İstanbul Gelişim Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202710086

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202710086 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 12 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 344,44421

İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 358,38589

İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 98505

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202710086

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 344,44421

Tavan Puan: 358,38589

Başarı Sıralaması: 98505

Kontenjan 2021 – 2022 : 12

Yerleşen 2021 – 2022: 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,04815

Tavan Puan: 419,93692

Başarı Sıralaması: 92906

Kontenjan 2020: 6+0

Yerleşen 2020: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 363,87539

Tavan Puan: 376,08948

Başarı Sıralaması : 96588

Kontenjan 2019 : 5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,82336

Tavan Puan: 381,50446

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 93000

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.