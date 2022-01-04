2022 İstanbul Kültür Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203011519
203011519 | İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203011519 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 8 kişidir. 2021 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 309,30573
İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 327,12134
İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 147296
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203011519
ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 309,30573
Tavan Puan: 327,12134
Başarı Sıralaması: 147296
Kontenjan 2021 – 2022 : 8
Yerleşen 2021 – 2022: 8
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 380,75143
Tavan Puan: 402,85149
Başarı Sıralaması: 119816
Kontenjan 2020: 7+0
Yerleşen 2020: 7
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 364,74121
Tavan Puan: 388,46685
Başarı Sıralaması : 95685
Kontenjan 2019 : 5+0
Yerleşen 2019 : 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 365,21755
Tavan Puan: 379,86187
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 78100
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.