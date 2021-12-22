2022 İstanbul Kültür Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203010309
203010309 | İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203010309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 14 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 408,00604
İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 433,09867
İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 37059
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203010309
ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 408,00604
Tavan Puan: 433,09867
Başarı Sıralaması: 37059
Kontenjan 2021 – 2022 : 14
Yerleşen 2021 – 2022: 14
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 472,04144
Tavan Puan: 480,14324
Başarı Sıralaması: 36084
Kontenjan 2020: 13+0
Yerleşen 2020: 13
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 440,8383
Tavan Puan: 453,49692
Başarı Sıralaması : 35845
Kontenjan 2019 : 8+0
Yerleşen 2019 : 8
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 429,89998
Tavan Puan: 443,05833
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 34400
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.