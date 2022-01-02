2022 İstanbul Kültür Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203011255Traverten ne demek, TDK'ya göre Traverten kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Rafineri ne demek, TDK'ya göre Rafineri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mütenakıs ne demek, TDK'ya göre Mütenakıs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Litolojik ne demek, TDK'ya göre Litolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Meşgale ne demek, TDK'ya göre Meşgale kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Nazır ne demek, TDK'ya göre Nazır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Havsa ne demek, TDK'ya göre Havsa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tevsik ne demek, TDK'ya göre Tevsik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Pastis ne demek, TDK'ya göre Pastis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
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2022 İstanbul Kültür Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203011255

203011255 | İstanbul Kültür Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Kültür Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203011255

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Kültür Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203011255 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 8 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 367,33928

İstanbul Kültür Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 379,58311

İstanbul Kültür Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 73320

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203011255   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 367,33928

Tavan Puan: 379,58311

Başarı Sıralaması: 73320

Kontenjan 2021 – 2022 : 8

Yerleşen 2021 – 2022: 8

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 429,13981

Tavan Puan: 446,21766

Başarı Sıralaması:  72792

Kontenjan 2020:  11+0

Yerleşen 2020: 11

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 407,45793

Tavan Puan: 431,53904

Başarı Sıralaması :  59042

Kontenjan 2019 :  6+0

Yerleşen 2019 : 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 402,52997

Tavan Puan: 415,29435

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  50600

Kontenjan 2018 :  7+0

Yerleşen 2018 : 7

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İstanbul Kültür Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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