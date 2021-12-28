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  4. 2022 İstanbul Kültür Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203010363

2022 İstanbul Kültür Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203010363

203010363 | İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Kültür Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203010363

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203010363 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 14 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 383,48078

İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 404,69866

İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 57737

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203010363   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 383,48078

Tavan Puan: 404,69866

Başarı Sıralaması: 57737

Kontenjan 2021 – 2022 : 14

Yerleşen 2021 – 2022: 14

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 446,49266

Tavan Puan: 471,06006

Başarı Sıralaması:  57611

Kontenjan 2020:  13+0

Yerleşen 2020: 13

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 417,40244

Tavan Puan: 435,30371

Başarı Sıralaması :  51667

Kontenjan 2019 :  8+0

Yerleşen 2019 : 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 403,80849

Tavan Puan: 428,81523

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  49700

Kontenjan 2018 :  9+0

Yerleşen 2018 : 9

taban-puan.jpg

İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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