Şeddadi ne demek, TDK'ya göre Şeddadi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kasımpaşa 1 - 3 Demir Grup Sivasspor | Maç sonucu, özetiTrabzonspor -Hatayspor canlı izle | Trabzonspor - Hatayspor maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linkiKonyaspor - Antalyaspor canlı izle | Konyaspor - Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 3 canlı yayın izle linki2022 Konya Teknik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 1113105972022 Piri Reis Üni. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2049504002022 Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410591Boluspor- MKE Ankaragücü canlı izle | Boluspor- MKE Ankaragücü maçı TRT SPOR canlı yayın izle linki2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 1100103862022 Maltepe Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204110438
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2022 İstanbul Medipol Üni. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110405

2022 İstanbul Medipol Üni. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110405

203110405 | İstanbul Medipol Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Medipol Üni. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110405

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Medipol Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Biyomedikal Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203110405 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Biyomedikal Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 386,57656

İstanbul Medipol Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 403,8685

İstanbul Medipol Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 54884

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110405   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 386,57656

Tavan Puan: 403,8685

Başarı Sıralaması: 54884

Kontenjan 2021 – 2022 : 10

Yerleşen 2021 – 2022: 10

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 459,40607

Tavan Puan: 472,05766

Başarı Sıralaması:  46457

Kontenjan 2020:  10+0

Yerleşen 2020: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 419,65708

Tavan Puan: 442,71675

Başarı Sıralaması :  50037

Kontenjan 2019 :  10+0

Yerleşen 2019 : 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,19604

Tavan Puan: 422,31648

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  52700

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 10

taban-puan.jpg

İstanbul Medipol Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT