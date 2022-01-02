2022 İstanbul Medipol Üni. Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110414
203110414 | İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203110414 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Odyoloji (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyoloji (Fakülte) Bölümü kontenjanı 12 kişidir. 2021 yılında Odyoloji (Fakülte) Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 258,86669
İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 337,17102
İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 262318
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203110414
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 258,86669
Tavan Puan: 337,17102
Başarı Sıralaması: 262318
Kontenjan 2021 – 2022 : 12
Yerleşen 2021 – 2022: 12
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 382,26067
Tavan Puan: 435,52812
Başarı Sıralaması: 118165
Kontenjan 2020: 13+0
Yerleşen 2020: 13
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 360,34846
Tavan Puan: 407,96723
Başarı Sıralaması : 100174
Kontenjan 2019 : 9+0
Yerleşen 2019 : 9
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 376,56535
Tavan Puan: 407,71235
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 68900
Kontenjan 2018 : 9+0
Yerleşen 2018 : 9
İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.