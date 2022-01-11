2022 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110035

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 203110035 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 18 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 514,65882

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 535,09768

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 559

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110035

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 514,65882

Tavan Puan: 535,09768

Başarı Sıralaması: 559

Kontenjan 2021 – 2022 : 18

Yerleşen 2021 – 2022: 18

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 544,78482

Tavan Puan: 553,82481

Başarı Sıralaması: 444

Kontenjan 2020: 17+0

Yerleşen 2020: 17

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 531,79824

Tavan Puan: 546,77924

Başarı Sıralaması : 942

Kontenjan 2019 : 11+0

Yerleşen 2019 : 11

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 536,48359

Tavan Puan: 548,54111

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 510

Kontenjan 2018 : 11+0

Yerleşen 2018 : 11

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.