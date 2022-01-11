2022 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110292

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 203110292 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 427,66898

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 466,01398

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 23539

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110292

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 427,66898

Tavan Puan: 466,01398

Başarı Sıralaması: 23539

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 100

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 494,0522

Tavan Puan: 512,30247

Başarı Sıralaması: 19573

Kontenjan 2020: 91+0

Yerleşen 2020: 91

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 468,6118

Tavan Puan: 495,14160

Başarı Sıralaması : 19730

Kontenjan 2019 : 91+0

Yerleşen 2019 : 91

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 457,95976

Tavan Puan: 507,21548

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 20500

Kontenjan 2018 : 92+0

Yerleşen 2018 : 92

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.