2022 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110292
203110292 | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 203110292 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 427,66898
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 466,01398
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 23539
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203110292
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 427,66898
Tavan Puan: 466,01398
Başarı Sıralaması: 23539
Kontenjan 2021 – 2022 : 100
Yerleşen 2021 – 2022: 100
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 494,0522
Tavan Puan: 512,30247
Başarı Sıralaması: 19573
Kontenjan 2020: 91+0
Yerleşen 2020: 91
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 468,6118
Tavan Puan: 495,14160
Başarı Sıralaması : 19730
Kontenjan 2019 : 91+0
Yerleşen 2019 : 91
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 457,95976
Tavan Puan: 507,21548
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 20500
Kontenjan 2018 : 92+0
Yerleşen 2018 : 92
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.