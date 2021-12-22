2022 İstanbul Rumeli Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208110056
208110056 | İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 208110056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Rumeli Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 20 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 349,53878
İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 364,61553
İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 92451
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208110056
ÜNİVERSİTE: İstanbul Rumeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 349,53878
Tavan Puan: 364,61553
Başarı Sıralaması: 92451
Kontenjan 2021 – 2022 : 20
Yerleşen 2021 – 2022: 20
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 410,72749
Tavan Puan: 423,27055
Başarı Sıralaması: 89436
Kontenjan 2020: 4+0
Yerleşen 2020: 4
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 352,11753
Tavan Puan: 377,59959
Başarı Sıralaması : 109028
Kontenjan 2019 : 3+0
Yerleşen 2019 : 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 328,36136
Tavan Puan: 341,25122
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 116000
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.