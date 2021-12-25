2022 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111610679
111610679 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 111610679 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa , Devlet , Çevre Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Çevre Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 263,57087
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 346,14845
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 247937
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111610679
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 263,57087
Tavan Puan: 346,14845
Başarı Sıralaması: 247937
Kontenjan 2021 – 2022 : 70
Yerleşen 2021 – 2022: 72
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,39073
Tavan Puan: 369,72162
Başarı Sıralaması: 203407
Kontenjan 2020: 70+2
Yerleşen 2020: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 290,87594
Tavan Puan: 319,17103
Başarı Sıralaması : 209415
Kontenjan 2019 : 70+2
Yerleşen 2019 : 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286,29919
Tavan Puan: 345,70981
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 184000
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.