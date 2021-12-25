2022 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111610758

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 111610758 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa , Devlet , Kimya Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Kimya Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 350,90357

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 383,90185

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 90880

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111610758

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 350,90357

Tavan Puan: 383,90185

Başarı Sıralaması: 90880

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 70

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,12333

Tavan Puan: 435,63647

Başarı Sıralaması: 92827

Kontenjan 2020: 70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 361,07959

Tavan Puan: 403,77435

Başarı Sıralaması : 99408

Kontenjan 2019 : 70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,68467

Tavan Puan: 384,78538

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 101000

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.