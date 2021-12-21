2022 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111610864
111610864 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 111610864 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 120 kişidir. 2021 yılında Veterinerlik Bölümüne 120 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 377,89658
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 427,38853
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 62947
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111610864
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 377,89658
Tavan Puan: 427,38853
Başarı Sıralaması: 62947
Kontenjan 2021 – 2022 : 120
Yerleşen 2021 – 2022: 120
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 438,28158
Tavan Puan: 480,15735
Başarı Sıralaması: 64820
Kontenjan 2020: 120+3
Yerleşen 2020: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 394,78577
Tavan Puan: 481,41594
Başarı Sıralaması : 68840
Kontenjan 2019 : 120+3
Yerleşen 2019 : 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 367,66941
Tavan Puan: 450,19176
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 76000
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.