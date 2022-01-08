2022 İstinye Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208410053
208410053 | İstinye Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstinye Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 208410053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstinye Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstinye Üniversitesi , Vakıf , Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 12 kişidir. 2021 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
İstinye Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 282,11738
İstinye Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 297,78506
İstinye Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 200248
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208410053
ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 282,11738
Tavan Puan: 297,78506
Başarı Sıralaması: 200248
Kontenjan 2021 – 2022 : 12
Yerleşen 2021 – 2022: 12
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 324,34401
Tavan Puan: 343,01507
Başarı Sıralaması: 201626
Kontenjan 2020: 12+0
Yerleşen 2020: 12
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 289,4839
Tavan Puan: 319,68377
Başarı Sıralaması : 212870
Kontenjan 2019 : 8+0
Yerleşen 2019 : 8
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,65137
Tavan Puan: 309,02524
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 233000
Kontenjan 2018 : 7+0
Yerleşen 2018 : 7
İstinye Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstinye Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.