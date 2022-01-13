2022 İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208450718

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstinye Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 208450718 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstinye Üniversitesi , Vakıf , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 28 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 28 kişi yerleşmiştir.

İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 354,79478

İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 402,92174

İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 86504

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208450718

ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 354,79478

Tavan Puan: 402,92174

Başarı Sıralaması: 86504

Kontenjan 2021 – 2022 : 28

Yerleşen 2021 – 2022: 28

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 413,52767

Tavan Puan: 440,77262

Başarı Sıralaması: 86793

Kontenjan 2020: 29+0

Yerleşen 2020: 29

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 386,25961

Tavan Puan: 420,56580

Başarı Sıralaması : 75907

Kontenjan 2019 : 13+0

Yerleşen 2019 : 13

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 365,72673

Tavan Puan: 405,62961

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 77600

Kontenjan 2018 : 12+0

Yerleşen 2018 : 12

İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.