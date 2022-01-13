2022 İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208450719
208450719 | İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstinye Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 208450719 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstinye Üniversitesi , Vakıf , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 14 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.
İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 347,57701
İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 354,45401
İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 94754
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208450719
ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 347,57701
Tavan Puan: 354,45401
Başarı Sıralaması: 94754
Kontenjan 2021 – 2022 : 14
Yerleşen 2021 – 2022: 14
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 407,13512
Tavan Puan: 412,81483
Başarı Sıralaması: 92808
Kontenjan 2020: 13+0
Yerleşen 2020: 13
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 349,35937
Tavan Puan: 380,31034
Başarı Sıralaması : 112189
Kontenjan 2019 : 23+0
Yerleşen 2019 : 23
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 331,88779
Tavan Puan: 353,54353
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 111000
Kontenjan 2018 : 24+0
Yerleşen 2018 : 24
İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstinye Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.