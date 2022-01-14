2022 İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208450714

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstinye Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 208450714 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstinye Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 16 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 326,95203

İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 343,40235

İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 120660

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208450714

ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 326,95203

Tavan Puan: 343,40235

Başarı Sıralaması: 120660

Kontenjan 2021 – 2022 : 16

Yerleşen 2021 – 2022: 16

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,7202

Tavan Puan: 426,37837

Başarı Sıralaması: 122173

Kontenjan 2020: 16+0

Yerleşen 2020: 16

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 400,1987

Tavan Puan: 429,58905

Başarı Sıralaması : 64556

Kontenjan 2019 : 4+0

Yerleşen 2019 : 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,51979

Tavan Puan: 400,68785

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 65000

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.