2022 İzmir Ekonomi Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 203510164
203510164 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203510164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü kontenjanı 7 kişidir. 2021 yılında Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 364,5467
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 403,55973
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 76156
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203510164
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 364,5467
Tavan Puan: 403,55973
Başarı Sıralaması: 76156
Kontenjan 2021 – 2022 : 7
Yerleşen 2021 – 2022: 7
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 423,44598
Tavan Puan: 444,06049
Başarı Sıralaması: 77718
Kontenjan 2020: 6+0
Yerleşen 2020: 6
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 404,02134
Tavan Puan: 404,69600
Başarı Sıralaması : 61604
Kontenjan 2019 : 3+0
Yerleşen 2019 : 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 381,58155
Tavan Puan: 413,30063
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 65000
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.