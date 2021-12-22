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  4. 2022 İzmir Ekonomi Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 203510164

2022 İzmir Ekonomi Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 203510164

203510164 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İzmir Ekonomi Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 203510164

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi   Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi   Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203510164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü kontenjanı 7 kişidir. 2021 yılında Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 364,5467

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 403,55973

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 76156

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203510164   

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 364,5467

Tavan Puan: 403,55973

Başarı Sıralaması: 76156

Kontenjan 2021 – 2022 : 7

Yerleşen 2021 – 2022: 7

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 423,44598

Tavan Puan: 444,06049

Başarı Sıralaması:  77718

Kontenjan 2020:  6+0

Yerleşen 2020: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 404,02134

Tavan Puan: 404,69600

Başarı Sıralaması :  61604

Kontenjan 2019 :  3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,58155

Tavan Puan: 413,30063

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  65000

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

taban-puan.jpg

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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