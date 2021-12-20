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2022 İzmir Ekonomi Üni. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203511338

203511338 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İzmir Ekonomi Üni. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203511338

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Genetik ve Biyomühendislik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü tercih kod numarası 203511338 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Genetik ve Biyomühendislik Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Genetik ve Biyomühendislik Bölümü kontenjanı 6 kişidir. 2021 yılında Genetik ve Biyomühendislik Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban Puanı: 389,65717

İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Tavan Puan: 400,00023

İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başarı Sıralaması: 52154

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203511338   

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 389,65717

Tavan Puan: 400,00023

Başarı Sıralaması: 52154

Kontenjan 2021 – 2022 : 6

Yerleşen 2021 – 2022: 6

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 456,60442

Tavan Puan: 469,74530

Başarı Sıralaması:  48818

Kontenjan 2020:  6+0

Yerleşen 2020: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 428,78676

Tavan Puan: 451,77559

Başarı Sıralaması :  43813

Kontenjan 2019 :  3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 396,85601

Tavan Puan: 413,62732

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  54200

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

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İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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