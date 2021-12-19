Tahakkuk ne demek, TDK'ya göre Tahakkuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Damla Altun, Uğur Şengül ile ilişkisini sonlandırmasının ardından, gönlünü diş doktoruna kaptırdı! Yeni bir aşk doğuyor!2022 Nişantaşı Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 2045903632022 İzmir Ekonomi Üni. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 203511453Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklinin yüzünü güldürecek! Rekor emekli zammı da bayram havası yaşatacak!Kalyon ne demek, TDK'ya göre Kalyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?O illere karla karışık yağmur ve kar yağışı geliyor! Bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Aralık 2021 Pazar il il hava durumu...2022 İstanbul Bilgi Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 2025902372022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 11001011119 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2022 İzmir Ekonomi Üni. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 203511453

2022 İzmir Ekonomi Üni. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 203511453

203511453 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İzmir Ekonomi Üni. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 203511453

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203511453 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü kontenjanı 6 kişidir. 2021 yılında Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 425,74265

İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 441,54787

İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 24753

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203511453   

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 425,74265

Tavan Puan: 441,54787

Başarı Sıralaması: 24753

Kontenjan 2021 – 2022 : 6

Yerleşen 2021 – 2022: 6

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 484,1783

Tavan Puan: 497,11234

Başarı Sıralaması:  26618

Kontenjan 2020:  6+0

Yerleşen 2020: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 442,83161

Tavan Puan: 462,42818

Başarı Sıralaması :  34604

Kontenjan 2019 :  3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 416,06253

Tavan Puan: 436,48625

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  42200

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

taban-puan.jpg

İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT