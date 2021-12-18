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2022 İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203511153

203511153 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203511153

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203511153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 3 kişidir. 2021 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 343,19366

İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 353,36902

İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 99987

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203511153   

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 343,19366

Tavan Puan: 353,36902

Başarı Sıralaması: 99987

Kontenjan 2021 – 2022 : 3

Yerleşen 2021 – 2022: 3

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 429,41622

Tavan Puan: 454,04444

Başarı Sıralaması:  72539

Kontenjan 2020:  3+0

Yerleşen 2020: 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 382,64357

Tavan Puan: 408,96216

Başarı Sıralaması :  79006

Kontenjan 2019 :  5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 390,49179

Tavan Puan: 406,19352

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  58600

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

taban-puan.jpg

İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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