2022 Kadir Has Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203790188
203790188 | Kadir Has Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kadir Has Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kadir Has Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203790188 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kadir Has Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kadir Has Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kadir Has Üniversitesi , Vakıf , Mekatronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Kadir Has Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 387,9756
Kadir Has Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 402,16559
Kadir Has Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 53652
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203790188
ÜNİVERSİTE: Kadir Has Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 387,9756
Tavan Puan: 402,16559
Başarı Sıralaması: 53652
Kontenjan 2021 – 2022 : 10
Yerleşen 2021 – 2022: 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 443,24262
Tavan Puan: 462,20917
Başarı Sıralaması: 60468
Kontenjan 2020: 20+0
Yerleşen 2020: 20
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 395,56072
Tavan Puan: 451,37317
Başarı Sıralaması : 68180
Kontenjan 2019 : 20+0
Yerleşen 2019 : 20
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
Kadir Has Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kadir Has Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.