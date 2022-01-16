2022 Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105910207

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105910207 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 428,79856

Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 439,23315

Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 22835

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105910207

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 428,79856

Tavan Puan: 439,23315

Başarı Sıralaması: 22835

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 100

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 491,34945

Tavan Puan: 517,04689

Başarı Sıralaması: 21459

Kontenjan 2020: 100+3

Yerleşen 2020: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 468,66525

Tavan Puan: 471,04885

Başarı Sıralaması : 19700

Kontenjan 2019 : 90+3

Yerleşen 2019 : 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 461,47294

Tavan Puan: 466,86659

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 19000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.