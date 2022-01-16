2022 Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105910207
105910207 | Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kars ilimizde yer alan Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105910207 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kafkas Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.
Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 428,79856
Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 439,23315
Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 22835
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105910207
ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Kars
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 428,79856
Tavan Puan: 439,23315
Başarı Sıralaması: 22835
Kontenjan 2021 – 2022 : 100
Yerleşen 2021 – 2022: 100
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 491,34945
Tavan Puan: 517,04689
Başarı Sıralaması: 21459
Kontenjan 2020: 100+3
Yerleşen 2020: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 468,66525
Tavan Puan: 471,04885
Başarı Sıralaması : 19700
Kontenjan 2019 : 90+3
Yerleşen 2019 : 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 461,47294
Tavan Puan: 466,86659
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 19000
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.