2022 Kandil günleri Diyanet | Bayram, kandil ve dini günler takvimi 2022 | Kurban, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?

Koronavirüs salgınının gölgesinde geçen bayram ve kandil günleri 2021 yılı için tamamlandı. Bu kapsamda Ramazan ayı, üç ayların başlangıcı, Regaib Kandili, Miraç Kandili ve Mevlid Kandili ve bayramların tarihlerini merak edenler ve bu doğrultuda planlarını yapmak isteyenler için 2022 Kandil günleri Diyanet | Bayram, kandil ve dini günler takvimi 2021 haberimizde yer verdik.

2022 KANDİL GÜNLERİ DİYANET | BAYRAM, KANDİL VE DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvime göre 2022 Kandil günleri ve bayram tatilleri belli oldu.

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1443 04 OCAK-2022 SALI ........ 1 RECEB 1443 02 ŞUBAT-2022 ÇARŞAMBA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 2 RECEB 1443 03 ŞUBAT-2022 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 26 RECEB 1443 27 ŞUBAT-2022 PAZAR MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1443 04 MART-2022 CUMA ........... 14 ŞABAN 1443 17 MART-2022 PERŞEMBE BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1443 02 NİSAN-2022 CUMARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1443 27 NİSAN-2022 ÇARŞAMBA KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1443 01 MAYIS-2022 PAZAR AREFE 1 ŞEVVAL 1443 02 MAYIS-2022 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1443 03 MAYIS-2022 SALI RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1443 04 MAYIS-2022 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1443 31 MAYIS-2022 SALI ........ 1 ZİLHİCCE 1443 30 HAZİRAN-2022 PERŞEMBE ........ 9 ZİLHİCCE 1443 08 TEMMUZ-2022 CUMA AREFE 10 ZİLHİCCE 1443 09 TEMMUZ-2022 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1443 10 TEMMUZ-2022 PAZAR KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1443 11 TEMMUZ-2022 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1443 12 TEMMUZ-2022 SALI KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1444 30 TEMMUZ-2022 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1444 08 AĞUSTOS-2022 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1444 28 AĞUSTOS-2022 PAZAR ........ 1 R.EVVEL 1444 27 EYLÜL-2022 SALI ........ 11 R.EVVEL 1444 07 EKİM-2022 CUMA MEVLİD KANDİLİ 1 R.AHİR 1444 27 EKİM-2022 PERŞEMBE ........ 1 C.EVVEL 1444 25 KASIM-2022 CUMA ........ 1 C.AHİR 1444 24 ARALIK-2022 CUMARTESİ ........

KURBAN, RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE 2022?

Kurban Bayramı 2022 yılında şu tarihlerde idrak edilecek.

8 Temmuz 2022 Cumartesi ( Arefe Günü)

9 Temmuz 2022 Pazar ( Kurban Bayramı 1.Gün)

10 Temmuz 2022 Pazartesi ( Kurban Bayramı 2.Gün)

11 Temmuz 2022 Salı ( Kurban Bayramı 3.Gün)

12 Temmuz 2022 Çarşamba ( Kurban Bayramı 4.Gün)

Ramazan Bayramı 2022 yılında şu tarihlerde eşlik edilecek:

1 Mayıs 2022 Pazar (Ramazan Bayramı Arefe Günü)

2 Mayıs 2022 Pazartesi (Ramazan Bayramı 1.Gün)

3 Mayıs 2022 Salı ( Ramazan Bayramı 2. Gün)

4 Mayıs 2022 Çarşamba ( Ramazan Bayramı 3.Gün)