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  3. 2022 Kandil günleri Diyanet | Bayram, kandil ve dini günler takvimi 2022 | Kurban, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?

2022 Kandil günleri Diyanet | Bayram, kandil ve dini günler takvimi 2022 | Kurban, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?

2021 yılının tamamlanmasına kısa bir süre kalmasının ardından vatandaşlar 2022 yılındaki dini günlerin tarihlerini araştırmaya başladılar. Bu kapsamda bizlerde sizler için 2022 Kandil günleri Diyanet | Bayram, kandil ve dini günler takvimi 2022 başlıklarına haberimizde yer verdik. Peki Kurban, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?

2022 Kandil günleri Diyanet | Bayram, kandil ve dini günler takvimi 2022 | Kurban, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?

Koronavirüs salgınının gölgesinde geçen bayram ve kandil günleri 2021 yılı için tamamlandı. Bu kapsamda Ramazan ayı, üç ayların başlangıcı, Regaib Kandili, Miraç Kandili ve Mevlid Kandili ve bayramların tarihlerini merak edenler ve bu doğrultuda planlarını yapmak isteyenler için 2022 Kandil günleri Diyanet | Bayram, kandil ve dini günler takvimi 2021 haberimizde yer verdik. 

2022 Kandil günleri Diyanet | Bayram, kandil ve dini günler takvimi 2022 | Kurban, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?

2022 KANDİL GÜNLERİ DİYANET | BAYRAM, KANDİL VE DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvime göre 2022 Kandil günleri ve bayram tatilleri belli oldu. 

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1443

04

OCAK-2022

SALI

........

1

RECEB

1443

02

ŞUBAT-2022

ÇARŞAMBA

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

2

RECEB

1443

03

ŞUBAT-2022

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1443

27

ŞUBAT-2022

PAZAR

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1443

04

MART-2022

CUMA

...........

14

ŞABAN

1443

17

MART-2022

PERŞEMBE

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1443

02

NİSAN-2022

CUMARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1443

27

NİSAN-2022

ÇARŞAMBA

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1443

01

MAYIS-2022

PAZAR

AREFE

1

ŞEVVAL

1443

02

MAYIS-2022

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1443

03

MAYIS-2022

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1443

04

MAYIS-2022

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1443

31

MAYIS-2022

SALI

........

1

ZİLHİCCE

1443

30

HAZİRAN-2022

PERŞEMBE

........

9

ZİLHİCCE

1443

08

TEMMUZ-2022

CUMA

AREFE

10

ZİLHİCCE

1443

09

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1443

10

TEMMUZ-2022

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1443

11

TEMMUZ-2022

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1443

12

TEMMUZ-2022

SALI

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1444

30

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1444

08

AĞUSTOS-2022

PAZARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1444

28

AĞUSTOS-2022

PAZAR

........

1

R.EVVEL

1444

27

EYLÜL-2022

SALI

........

11

R.EVVEL

1444

07

EKİM-2022

CUMA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1444

27

EKİM-2022

PERŞEMBE

........

1

C.EVVEL

1444

25

KASIM-2022

CUMA

........

1

C.AHİR

1444

24

ARALIK-2022

CUMARTESİ

 

........

2022 Kandil günleri Diyanet | Bayram, kandil ve dini günler takvimi 2022 | Kurban, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?

KURBAN, RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE 2022?

Kurban Bayramı 2022 yılında şu tarihlerde idrak edilecek. 

8 Temmuz 2022 Cumartesi ( Arefe Günü)

9 Temmuz 2022 Pazar ( Kurban Bayramı 1.Gün)

10 Temmuz 2022 Pazartesi ( Kurban Bayramı 2.Gün)

11 Temmuz 2022 Salı ( Kurban Bayramı 3.Gün)

12 Temmuz 2022 Çarşamba ( Kurban Bayramı 4.Gün)

Ramazan Bayramı 2022 yılında şu tarihlerde eşlik edilecek:

1 Mayıs 2022 Pazar (Ramazan Bayramı Arefe Günü)

2 Mayıs 2022 Pazartesi (Ramazan Bayramı 1.Gün)

3 Mayıs 2022 Salı ( Ramazan Bayramı 2. Gün)

4 Mayıs 2022 Çarşamba ( Ramazan Bayramı 3.Gün) 

2022 Kandil günleri Diyanet | Bayram, kandil ve dini günler takvimi 2021  

Tayfun Altuntaş
Editör
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