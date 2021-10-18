2022 Kandil günleri Diyanet | Bayram, kandil ve dini günler takvimi 2022 | Kurban, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?
2021 yılının tamamlanmasına kısa bir süre kalmasının ardından vatandaşlar 2022 yılındaki dini günlerin tarihlerini araştırmaya başladılar. Bu kapsamda bizlerde sizler için 2022 Kandil günleri Diyanet | Bayram, kandil ve dini günler takvimi 2022 başlıklarına haberimizde yer verdik. Peki Kurban, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?
Koronavirüs salgınının gölgesinde geçen bayram ve kandil günleri 2021 yılı için tamamlandı. Bu kapsamda Ramazan ayı, üç ayların başlangıcı, Regaib Kandili, Miraç Kandili ve Mevlid Kandili ve bayramların tarihlerini merak edenler ve bu doğrultuda planlarını yapmak isteyenler için 2022 Kandil günleri Diyanet | Bayram, kandil ve dini günler takvimi 2021 haberimizde yer verdik.
2022 KANDİL GÜNLERİ DİYANET | BAYRAM, KANDİL VE DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022
Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvime göre 2022 Kandil günleri ve bayram tatilleri belli oldu.
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1443
04
OCAK-2022
SALI
........
1
RECEB
1443
02
ŞUBAT-2022
ÇARŞAMBA
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
2
RECEB
1443
03
ŞUBAT-2022
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1443
27
ŞUBAT-2022
PAZAR
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1443
04
MART-2022
CUMA
...........
14
ŞABAN
1443
17
MART-2022
PERŞEMBE
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1443
02
NİSAN-2022
CUMARTESİ
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1443
27
NİSAN-2022
ÇARŞAMBA
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1443
01
MAYIS-2022
PAZAR
AREFE
1
ŞEVVAL
1443
02
MAYIS-2022
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1443
03
MAYIS-2022
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1443
04
MAYIS-2022
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1443
31
MAYIS-2022
SALI
........
1
ZİLHİCCE
1443
30
HAZİRAN-2022
PERŞEMBE
........
9
ZİLHİCCE
1443
08
TEMMUZ-2022
CUMA
AREFE
10
ZİLHİCCE
1443
09
TEMMUZ-2022
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1443
10
TEMMUZ-2022
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1443
11
TEMMUZ-2022
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1443
12
TEMMUZ-2022
SALI
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1444
30
TEMMUZ-2022
CUMARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1444
08
AĞUSTOS-2022
PAZARTESİ
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1444
28
AĞUSTOS-2022
PAZAR
........
1
R.EVVEL
1444
27
EYLÜL-2022
SALI
........
11
R.EVVEL
1444
07
EKİM-2022
CUMA
MEVLİD KANDİLİ
1
R.AHİR
1444
27
EKİM-2022
PERŞEMBE
........
1
C.EVVEL
1444
25
KASIM-2022
CUMA
........
1
C.AHİR
1444
24
ARALIK-2022
CUMARTESİ
........
KURBAN, RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE 2022?
Kurban Bayramı 2022 yılında şu tarihlerde idrak edilecek.
8 Temmuz 2022 Cumartesi ( Arefe Günü)
9 Temmuz 2022 Pazar ( Kurban Bayramı 1.Gün)
10 Temmuz 2022 Pazartesi ( Kurban Bayramı 2.Gün)
11 Temmuz 2022 Salı ( Kurban Bayramı 3.Gün)
12 Temmuz 2022 Çarşamba ( Kurban Bayramı 4.Gün)
Ramazan Bayramı 2022 yılında şu tarihlerde eşlik edilecek:
1 Mayıs 2022 Pazar (Ramazan Bayramı Arefe Günü)
2 Mayıs 2022 Pazartesi (Ramazan Bayramı 1.Gün)
3 Mayıs 2022 Salı ( Ramazan Bayramı 2. Gün)
4 Mayıs 2022 Çarşamba ( Ramazan Bayramı 3.Gün)