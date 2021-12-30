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2022 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 106310255

106310255 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 106310255

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman  ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 106310255 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 343,98039

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 387,36357

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 99062

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106310255   

ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Karaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 343,98039

Tavan Puan: 387,36357

Başarı Sıralaması: 99062

Kontenjan 2021 – 2022 : 50

Yerleşen 2021 – 2022: 50

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 403,15504

Tavan Puan: 440,14653

Başarı Sıralaması:  96666

Kontenjan 2020:  50+2

Yerleşen 2020: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 343,34365

Tavan Puan: 391,69417

Başarı Sıralaması :  119229

Kontenjan 2019 :  50+2

Yerleşen 2019 : 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,97891

Tavan Puan: 337,40947

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  135000

Kontenjan 2018 :  50+2

Yerleşen 2018 : 52

taban-puan.jpg

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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