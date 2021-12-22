2022 Kastamonu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 106410024
106410024 | Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kastamonu ilimizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 106410024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kastamonu Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.
Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 340,00223
Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 381,61615
Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 103822
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106410024
ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Kastamonu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 340,00223
Tavan Puan: 381,61615
Başarı Sıralaması: 103822
Kontenjan 2021 – 2022 : 50
Yerleşen 2021 – 2022: 50
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 398,01326
Tavan Puan: 433,15338
Başarı Sıralaması: 101623
Kontenjan 2020: 50+2
Yerleşen 2020: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 339,46125
Tavan Puan: 392,49683
Başarı Sıralaması : 124175
Kontenjan 2019 : 50+2
Yerleşen 2019 : 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 309,03786
Tavan Puan: 376,02238
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 143000
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.