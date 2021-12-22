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  4. 2022 Kastamonu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 106410024

2022 Kastamonu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 106410024

106410024 | Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kastamonu ilimizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Kastamonu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 106410024

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu  ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 106410024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 340,00223

Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 381,61615

Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 103822

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106410024   

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 340,00223

Tavan Puan: 381,61615

Başarı Sıralaması: 103822

Kontenjan 2021 – 2022 : 50

Yerleşen 2021 – 2022: 50

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 398,01326

Tavan Puan: 433,15338

Başarı Sıralaması:  101623

Kontenjan 2020:  50+2

Yerleşen 2020: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 339,46125

Tavan Puan: 392,49683

Başarı Sıralaması :  124175

Kontenjan 2019 :  50+2

Yerleşen 2019 : 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,03786

Tavan Puan: 376,02238

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  143000

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

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Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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