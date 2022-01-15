2022 Kastamonu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106410518
106410518 | Kastamonu Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kastamonu ilimizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 106410518 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kastamonu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kastamonu Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.
Kastamonu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 430,03863
Kastamonu Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 440,94153
Kastamonu Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 22049
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106410518
ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Kastamonu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 430,03863
Tavan Puan: 440,94153
Başarı Sıralaması: 22049
Kontenjan 2021 – 2022 : 90
Yerleşen 2021 – 2022: 90
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 489,48793
Tavan Puan: 513,18636
Başarı Sıralaması: 22750
Kontenjan 2020: 80+2
Yerleşen 2020: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 479,43136
Tavan Puan: 492,97139
Başarı Sıralaması : 14553
Kontenjan 2019 : 70+2
Yerleşen 2019 : 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 470,63223
Tavan Puan: 490,32217
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 15300
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
Kastamonu Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.