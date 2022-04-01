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2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

2022 yılında Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan takımların hangi grupta mücadele edeceği yapılacak olan kura çekimi ile belirleniyor. Kura çekimini izlemek isteyenler için 2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'nın kura çekiminde 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belirlenecek. Bu kapsamda kura çekimini izlemek isteyenler için 2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki  haberimizde... 

2022 KATAR DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Kura çekimini izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

2022 KATAR DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

FIFA'nın açıkladığı mart ayı dünya sıralamasına göre birinci torbada ev sahibi Katar'ın yanı sıra Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya ve Portekiz yer aldı.

Katar'ın başkenti Doha'da saat 19.00'da başlayan kurada torbalar şöyle:

1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda

Bölge Gündem Editör Ekibi
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