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  3. 2022 Katar Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi! İşte Dünya Kupası'nda oluşan gruplar

2022 Katar Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi! İşte Dünya Kupası'nda oluşan gruplar

2022 yılında Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan takımların hangi grupta mücadele edeceği yapılan kura çekimiyle belirlendi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi! İşte Dünya Kupası'nda oluşan gruplar

21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'nın kura çekiminde 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belirlenecek. Bu kapsamda TSİ ile saat 19.00'da Katar'ın başkenti Doha'da yapılan kura çekimiyle grup kuraları belirlendi.

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

Bölge Gündem Editör Ekibi
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