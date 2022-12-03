2022 Katar Dünyası Kupası'nda grup maçları tamamlandı! Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

2022 Katar Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanması sonrası son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
2022 Katar Dünyası Kupası'nda grup maçları tamamlandı! Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

İlk kez Aralık ayında yapılan 2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Grup maçlarının tamamlanmasıyla serüven son 16 turuyla devam ediyor. Bu kapsamda gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar birbirleriyle karşı karşıya gelecek.

2022 Katar Dünyası Kupası'nda grup maçları tamamlandı! Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Son 16 turu karşılaşmaları bugün başlayacak ve 6 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Bu karşılaşmalarının ardından kupaya 2 gün ara verilip ardından çeyrek final karşılaşmaları başlayacak.

2022 Katar Dünyası Kupası'nda grup maçları tamamlandı! Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

3 Aralık Cumartesi:

18.00 Hollanda-ABD (Khalifa)

22.00 Arjantin-Avustralya (Ahmed Bin Ali)

4 Aralık Pazar:

18.00 Fransa-Polonya (Al Thumama)

22.00 İngiltere-Senegal (Al Bayt)

5 Aralık Pazartesi:

18.00 Japonya-Hırvatistan (Al Janoub)

22.00 Brezilya-Güney Kore (Stadyum 974)

6 Aralık Salı:

18.00 Fas-İspanya (Education City)

22.00 Portekiz-İsviçre (Lusail)

0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi maç programı
Malatya’da okullar arası voleybol şampiyonası çekişmeli geçen müsabakalar sonunda birinciler belli oldu
Malatya’da okullar arası voleybol şampiyonası çekişmeli geçen müsabakalar sonunda birinciler belli oldu
Efsane futbolcu Alex De Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum"
Efsane futbolcu Alex De Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum"
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! Pendikspor ve Eyüpspor, 1 puana razı oldu
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! Pendikspor ve Eyüpspor, 1 puana razı oldu
Son Haberler
MSB güzel haberi duyurdu! Deniz Kuvvetlerine güç katacak: MİDLAS ilk testi başarıyla geçti
MSB güzel haberi duyurdu! Deniz Kuvvetlerine güç katacak: MİDLAS ilk testi başarıyla geçti
Travma yaratacak olay! Timsah, kaçırdığı bebeği canlı canlı yedi!
Travma yaratacak olay! Timsah, kaçırdığı bebeği canlı canlı yedi!
Akaryakıt fiyatları son 10 günde 6. kez değişti! Motorine okkalı zam geldi! İşte güncel fiyatlar...
Akaryakıt fiyatları son 10 günde 6. kez değişti! Motorine okkalı zam geldi! İşte güncel fiyatlar...
Bakan Koca açıkladı! Şehir hastanelerinin sayısı artacak!
Bakan Koca açıkladı! Şehir hastanelerinin sayısı artacak!
İran, ABD Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet etti
İran, ABD Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikayet etti
2022 Katar Dünya Kupası: Arjantin - Meksika maçı canlı izle | Arjantin - Meksika maçı TRT 1 canlı yayın izle linki
2022 Katar Dünya Kupası: Arjantin - Meksika maçı canlı izle | Arjantin - Meksika maçı TRT 1 canlı yayın izle linki
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi maç programı
Son dakika | AFAD açıkladı: Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Meral Akşener altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı! "Hayır demeyeceğiz"
Meral Akşener altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı! "Hayır demeyeceğiz"
Yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var
Yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var
Midilli adasında Türk ve Yunan takımları dostluk maçı oynadılar
Midilli adasında Türk ve Yunan takımları dostluk maçı oynadılar
Trabzonspor'a elleri cebinde gelmişti! Yusuf Yazıcı beklentilerin uzağında kaldı
Trabzonspor'a elleri cebinde gelmişti! Yusuf Yazıcı beklentilerin uzağında kaldı
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti