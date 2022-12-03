2022 Katar Dünyası Kupası'nda grup maçları tamamlandı! Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

İlk kez Aralık ayında yapılan 2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Grup maçlarının tamamlanmasıyla serüven son 16 turuyla devam ediyor. Bu kapsamda gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar birbirleriyle karşı karşıya gelecek.

Son 16 turu karşılaşmaları bugün başlayacak ve 6 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Bu karşılaşmalarının ardından kupaya 2 gün ara verilip ardından çeyrek final karşılaşmaları başlayacak.

Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

3 Aralık Cumartesi:

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18.00 Hollanda-ABD (Khalifa)

22.00 Arjantin-Avustralya (Ahmed Bin Ali)

4 Aralık Pazar:

18.00 Fransa-Polonya (Al Thumama)

22.00 İngiltere-Senegal (Al Bayt)

5 Aralık Pazartesi:

18.00 Japonya-Hırvatistan (Al Janoub)

22.00 Brezilya-Güney Kore (Stadyum 974)

6 Aralık Salı:

18.00 Fas-İspanya (Education City)

22.00 Portekiz-İsviçre (Lusail)