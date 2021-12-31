2022 Koç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910381

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203910381 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 71 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 71 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 372,41028

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 502,05776

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 68239

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910381

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 372,41028

Tavan Puan: 502,05776

Başarı Sıralaması: 68239

Kontenjan 2021 – 2022 : 71

Yerleşen 2021 – 2022: 71

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 435,78497

Tavan Puan: 538,26379

Başarı Sıralaması: 66974

Kontenjan 2020: 41+0

Yerleşen 2020: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 338,99903

Tavan Puan: 536,26548

Başarı Sıralaması : 124755

Kontenjan 2019 : 60+0

Yerleşen 2019 : 60

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 364,8529

Tavan Puan: 543,54959

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 78400

Kontenjan 2018 : 55+0

Yerleşen 2018 : 55

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.