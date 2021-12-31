2022 Koç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910406

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203910406 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 14 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 471,06212

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 497,8962

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 5430

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910406

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 471,06212

Tavan Puan: 497,8962

Başarı Sıralaması: 5430

Kontenjan 2021 – 2022 : 14

Yerleşen 2021 – 2022: 14

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 504,04228

Tavan Puan: 532,83539

Başarı Sıralaması: 13290

Kontenjan 2020: 35+0

Yerleşen 2020: 35

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 504,46839

Tavan Puan: 515,62619

Başarı Sıralaması : 5736

Kontenjan 2019 : 7+0

Yerleşen 2019 : 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 508,22865

Tavan Puan: 522,07524

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 4080

Kontenjan 2018 : 9+0

Yerleşen 2018 : 9

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.