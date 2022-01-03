2022 Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910354
203910354 | Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203910354 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Koç Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 77 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 77 kişi yerleşmiştir.
Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 398,89253
Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 522,45353
Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 44469
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203910354
ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 398,89253
Tavan Puan: 522,45353
Başarı Sıralaması: 44469
Kontenjan 2021 – 2022 : 77
Yerleşen 2021 – 2022: 77
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 453,13915
Tavan Puan: 542,36471
Başarı Sıralaması: 51853
Kontenjan 2020: 66+0
Yerleşen 2020: 66
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 396,90493
Tavan Puan: 539,74968
Başarı Sıralaması : 67115
Kontenjan 2019 : 61+0
Yerleşen 2019 : 61
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 394,53231
Tavan Puan: 542,61617
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 55800
Kontenjan 2018 : 57+0
Yerleşen 2018 : 57
Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.