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2022 Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910054

203910054 | Koç Üniversitesi Fizik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910054

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Koç Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Koç Üniversitesi   Fen Fakültesi   Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 203910054 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Fizik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 8 kişidir. 2021 yılında Fizik Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 504,42653

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Tavan Puan: 532,40008

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 1100

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910054   

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 504,42653

Tavan Puan: 532,40008

Başarı Sıralaması: 1100

Kontenjan 2021 – 2022 : 8

Yerleşen 2021 – 2022: 8

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 539,02484

Tavan Puan: 545,42926

Başarı Sıralaması:  1101

Kontenjan 2020:  8+0

Yerleşen 2020: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 524,34673

Tavan Puan: 545,30559

Başarı Sıralaması :  1822

Kontenjan 2019 :  8+0

Yerleşen 2019 : 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 520,19757

Tavan Puan: 540,94999

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  2070

Kontenjan 2018 :  8+0

Yerleşen 2018 : 8

taban-puan.jpg

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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