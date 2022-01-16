Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’den CHP'ye sert eleştiri: Tek derdiniz koltuk!Giresun yarın okullar tatil mi? | Giresun Valiliği son dakika açıklaması 17 Ocak 2022 PazartesiSinop yarın okullar tatil mi? | Sinop Valiliği son dakika açıklaması 17 Ocak 2022 PazartesiKarabük yarın okullar tatil mi? | Karabük Valiliği son dakika açıklaması 17 Ocak 2022 Pazartesi17 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 17 Ocak 2022 Pazartesi'Kar tatili' açıklaması! Eğitime ara verildi: İşte 17 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler...2022 Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207710071İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMurat Ongun'dan Rıdvan Dilmen ile ilgili çirkin benzetme: Dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanıZephiye ne demek, TDK'ya göre Zephiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910823

2022 Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910823

203910823 | Koç Üniversitesi Fizik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910823

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Koç Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Koç Üniversitesi   Fen Fakültesi   Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 203910823 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Fizik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 4 kişidir. 2021 yılında Fizik Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 437,86473

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Tavan Puan: 443,59605

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 17594

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910823   

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 437,86473

Tavan Puan: 443,59605

Başarı Sıralaması: 17594

Kontenjan 2021 – 2022 : 4

Yerleşen 2021 – 2022: 4

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 499,16622

Tavan Puan: 514,04324

Başarı Sıralaması:  16233

Kontenjan 2020:  3+0

Yerleşen 2020: 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 457,17271

Tavan Puan: 496,51868

Başarı Sıralaması :  26046

Kontenjan 2019 :  3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

taban-puan.jpg

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT