2022 Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910469
203910469 | Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203910469 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Koç Üniversitesi , Vakıf , Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30 kişidir. 2021 yılında Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 392,93208
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 437,1131
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 49414
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203910469
ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 392,93208
Tavan Puan: 437,1131
Başarı Sıralaması: 49414
Kontenjan 2021 – 2022 : 30
Yerleşen 2021 – 2022: 30
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 453,78754
Tavan Puan: 515,50080
Başarı Sıralaması: 51286
Kontenjan 2020: 32+0
Yerleşen 2020: 32
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 439,18477
Tavan Puan: 463,34996
Başarı Sıralaması : 36904
Kontenjan 2019 : 9+0
Yerleşen 2019 : 9
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 427,63553
Tavan Puan: 496,23346
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 35600
Kontenjan 2018 : 10+0
Yerleşen 2018 : 10
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.