2022 Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910469

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203910469 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30 kişidir. 2021 yılında Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 392,93208

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 437,1131

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 49414

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910469

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 392,93208

Tavan Puan: 437,1131

Başarı Sıralaması: 49414

Kontenjan 2021 – 2022 : 30

Yerleşen 2021 – 2022: 30

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 453,78754

Tavan Puan: 515,50080

Başarı Sıralaması: 51286

Kontenjan 2020: 32+0

Yerleşen 2020: 32

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 439,18477

Tavan Puan: 463,34996

Başarı Sıralaması : 36904

Kontenjan 2019 : 9+0

Yerleşen 2019 : 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 427,63553

Tavan Puan: 496,23346

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 35600

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.