2022 Koç Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910099
203910099 | Koç Üniversitesi Kimya Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 203910099 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Koç Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Koç Üniversitesi , Vakıf , Kimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 8 kişidir. 2021 yılında Kimya Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
Koç Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 461,41459
Koç Üniversitesi Kimya Bölümü Tavan Puan: 507,56468
Koç Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 7975
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203910099
ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 461,41459
Tavan Puan: 507,56468
Başarı Sıralaması: 7975
Kontenjan 2021 – 2022 : 8
Yerleşen 2021 – 2022: 8
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 525,67638
Tavan Puan: 561,28760
Başarı Sıralaması: 3942
Kontenjan 2020: 8+0
Yerleşen 2020: 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 498,34463
Tavan Puan: 519,46846
Başarı Sıralaması : 7456
Kontenjan 2019 : 8+0
Yerleşen 2019 : 8
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 502,17243
Tavan Puan: 533,76601
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 5370
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
Koç Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.